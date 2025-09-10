Evlenecek gençlere 250 bin lira destek: Başvuru şartları neler?

GELİR ŞARTI ESNETİLDİ

Bakanlığın paylaşımında yer alan görselde, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartının da yükseltildiği, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi.

150 BİN TL İLE BAŞLADI

Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başlanmış, daha sonra ülke geneline yayılmıştı. Söz konusu fon kapsamında Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyordu. Fona şu ana kadar 150 binden fazla çift başvurdu.