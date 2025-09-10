Muğla’ya bu yıl en çok İngilizler geldi

İSTANBUL ve Antalya'dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği; Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi dünyaca ünlü turistik ilçesi bulunan Muğla'da, 2025 yılının 7 aylık döneminde gelen turist sayısında bir önceki yıla oranla yüzde 5 oranında düşüş yaşanarak 1 milyon 827 bin 840 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama 1 milyon 500 bin İngiliz turistin ziyaret ettiği Muğla, 2025 yılında da 799 bin 260 kişi ile en fazla turist girişinin olduğu ülke oldu. İkinci sırada 198 bin 892 kişi ile Rusya Federasyonu, üçüncü sırada 160 bin 338 kişi ile Polonya ve dördüncü sırada 115 bin 337 kişi ile Almanya yer aldı.