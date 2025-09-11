Son dakika: Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar yükselişle, 180 milyar 107 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

TCMB haftalık verilerine göre, 5 Eylül ile sona eren haftada döviz rezervleri 1 milyar 856 milyon dolar azalarak 91 milyar 31 milyon dolardan 89 milyar 176 milyon dolara indi.

Altın rezervleri 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 178 milyar 357 milyon dolar olan seviyesinden, 180 milyar 106,8 milyon dolara gelerek yeni bir zirve yaptı.

Bir önceki hafta 73 milyar 629 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 548 milyon dolar azalarak 71 milyar 82 milyon dolara geldi.