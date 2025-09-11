Türkiye’den Almanya’ya ihracat rekoru

TÜRKİYE, Almanya'ya 13,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos ihracatını gerçekleştirdi. Yılın 8 ayında Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 4,3 milyar dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Türkiye'nin ihracatında lokomotif ülke Almanya'ya ihracatında yeni zirveler görüldü. Türkiye, Almanya'ya 13,1 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-ağustos dış satımını gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı döneminde ülkeye 11 milyar 969,5 milyon dolarlık dış satım yapılmıştı. Söz konusu dönemde Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı yıllık bazda yüzde 9,4 arttı.