Altının gramı 4 bin 824 liradan işlem gördü

ALTININ gramı dün yeni güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 824 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise dün 8 bin 80 liradan, cumhuriyet altını ise 32 bin 571 liradan satıldı. Geçtiğimiz gün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 4 bin 830 liradan tamamlamıştı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 824 lira seviyesinde bulundu. Altının onsu, dün yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 azalışla 3 bin 634 dolardan işlem gördü. ABD Merkez Bankasının yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar etkili olmaya devam ederken, ABD'de açıklanan enflasyon verisinin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler, enflasyon verisinin ardından Fed'in yol haritasının daha belirgin hale gelebileceğini belirterek, verinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda dolara olan talebin artabileceğini ve bu durumun altın fiyatlarını kısa vadede olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.