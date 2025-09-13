Danimarkalı marka İzmir’e geliyor

Danimarka'dan yola çıkarak 16 ülkede 430'dan fazla şubeye ulaşan Joe & The Juice, Türkiye'ye adım atıyor. Markanın Türkiye'deki ilk şubesi 12 Eylül'de İstanbul'da, bir AVM'de kapılarını açtı. Milli Savunma eski Bakanı Hulusi Akar'ın gelini de olan Joe & The Juice Türkiye Marka Müdürü Tuğcan Dağcı markanın yakında İzmir'de de şube açacaklarını dile getirerek "Markamız bugüne kadar girdiği her pazarda sağlık, tazelik ve lezzet odaklı yaklaşımıyla ezber bozdu. Amacımız, bu eşsiz ruhu ve enerjiyi Türkiye'deki tüm misafirlerimize de hissettirmek" açıklamasını yaparak markanın büyüme hedeflerini paylaştı.

HEDEF 80 ŞUBE

Dağcı şöyle konuştu; "İlk yılımızda 8 şubeye, 3 yıl içinde ise 25 şubeye ulaşmayı planlıyoruz. İlk mağazalarımızı İstanbul'da açtıktan sonra İzmir ve Ankara'nın yanı sıra Bodrum ve Çeşme gibi turizm bölgelerinde misafirlerimizle buluşacağız. Daha uzun vadede ise önümüzdeki 10 yılda Türkiye genelinde 80 şubeye ulaşmayı amaçlıyoruz."