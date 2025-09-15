‘Babamın hayalini dünyaya tanıttım’

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde doğan Nuriye Hatice Yeşilkaya, geleneğini uluslararası arenaya taşıyor. Babası Hüseyin Bozkurt ve annesi Nursel Bozkurt ile birlikte çıktığı bu yolda, İtalya'da aldığı ödülle Türk zeytininin gururla temsil edilmesini sağladı.

Tek çocuk olduğunu belirten Yeşilkaya, erkek kardeşi olmadığından babasının zeytincilik işlerini sürdürme sorumluluğunun kendisine kaldığını söyledi. Aldığı emaneti başarıyla geleceğe taşıyan Yeşilkaya, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı sektöründe önemli bir girişimci olarak dikkat çekiyor.