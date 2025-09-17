THY’den Endülüs’e ilk uçuş!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yolları İstanbul-Sevilla Hattı'nın açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, Sevilla Havalimanı'nda yaptığı konuşmada sivil havacılığın modern dünyanın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Günümüzde zaman, en değerli varlığımız haline gelmiş; hız ve ulaşılabilirlik, bireylerin ve toplumların hayatını şekillendiren temel unsurlar olmuştur." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZİ HAVACILIKTA DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRDİK"

Havayolu taşımacılığının sadece insanları bir yerden bir yere taşımadığını aynı zamanda kültürleri bir araya getirdiğini, ekonomileri canlandırdığını ve dostluk köprülerini güçlendirdiğini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Türk Hava Yolları, işte bu misyonla, gökyüzünde kurduğu köprülerle dünyayı birleştiren bir küresel marka olarak yoluna devam ediyor. Türk Hava Yolları, Star İttifakı'nın en güçlü üyelerinden biri olarak, sadece bir havayolu şirketi değil, aynı zamanda ülkemizin küresel arenadaki gurur kaynağıdır. Hamdolsun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 'dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla hareket ederek, ülkemizi havacılıkta dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik."

"TÜRK HAVA YOLLARI, İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN İSPANYA'YA HAFTALIK 91 TARİFELİ SEFER GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Türk Hava Yolları'nın İspanya'daki faaliyetlerinin köklü bir geçmişi olduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "1984 yılında Madrid uçuşlarıyla başlayan serüvenimiz, 1992'de Barselona ile devam etti. Ardından Malaga, Valensiya ve Bilbao'yu uçuş ağımıza ekledik. 2025 yaz tarifesi itibarıyla Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan İspanya'ya haftalık 91 tarifeli sefer gerçekleştiriyor." diye konuştu.

"İSTANBUL-SEVİLLA SEFERLERİ HAFTADA 7 GÜN KARŞILIKLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın İspanya'daki altıncı destinasyonu olan Sevilla'ya başlattığı haftalık 7 frekanslı seferlerle, Türkiye ve İspanya arasındaki tarihi ve kültürel bağları daha da güçlendirdiklerini ve yeni bir başarıya imza attıklarını da dile getirdi.

Uraloğlu, "Bu başarı, Türk Hava Yolları'nın Avrupa'daki büyüme stratejisinin ve İstanbul Havalimanı'nın küresel bir aktarma merkezi olarak yükselişinin en güzel göstergelerindendir. Bildiğiniz üzere Türkiye ile İspanya, Akdeniz'in iki kadim medeniyeti olarak, yüzyıllar boyunca sanat, kültür ve ticaretle yoğrulmuş derin bir dostluğa sahiptir. Osmanlı döneminde başlayan ve bugün her alanda güçlenen bu bağlar, yeni Sevilla hattıyla daha da pekişecektir. UNESCO Dünya Mirası listesindeki Alcázar Sarayı, Giralda Kulesi ve Sevilla Katedrali gibi ikonik yapılarıyla her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Bugün başlayan İstanbul-Sevilla seferleri, haftada 7 gün, modern Airbus A321neo uçaklarımızla karşılıklı olarak gerçekleştirilecek. Bu yeni hat, turizmi, ticareti ve kültürel etkileşimi canlandırarak, iki ülke arasındaki beşerî bağları daha da güçlendirecektir." dedi.