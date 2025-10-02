Emekliye refah payı hesabı

Milyonlarca emekli ve memur için ocak ayında yapılacak maaş artışıyla ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor. İlk ipucu Orta Vadeli Program'dan geldi. Yapılan hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklileri arasında 6 puanı geçen fark oluşuyor. Peki bu fark refah payı ile kapatılacak mı? Geçmiş yıllarda uygulamalar nasıl oldu. İşte detaylar...

Emeklilerin maaşları nasıl artıyor? Emeklilerin maaş artışları yılda iki kez yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ve temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyona göre artış alıyor. Memur emeklileri de yine ocak ve temmuz aylarında toplu sözleşme artışının yanı sıra 6 aylık orana göre enflasyon farkı alıyor.

Bu yıl için rakamlar belli oldu mu?

Kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak yıllık enflasyona göre belirlenecek. Ancak birçok ipucu gelmeye de başladı. Merkez Bankası'nın yaptığı anketteki yüzde 29.86'lık tahmine göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 11.30 olurken memur emeklilerinin farkla birlikte artış oranı yüzde 17.66 oldu.

ZAM ORANLARI EŞİTLENEBİLİYOR



Emeklilerin arasındaki fark neden oluşuyor?

Tüm kurumlar SGK çatısı altında birleşmesine rağmen henüz bir norm birliği yok. Bu yüzden emeklilik şartları ve maaş hesaplamaları farklı yapılıyor. Memur emeklileri toplu sözleşmeye göre artış alırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı enflasyona göre yapılıyor. Bu yüzden her zam döneminde farklı oranlar çıkıyor.

