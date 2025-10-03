Gayrimenkulde yapay zeka dönemi başlıyor

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 2026 başında İstanbul'da devreye alacağı, 2027'de ise ülke genelinde gayrimenkul sektörü için devreye alacağı "Değer Bilgi Merkezi" uygulaması test edilmeye başlandı.

YURT DIŞINDA DA ETKİN

TÜRKİYE'NİN adil, erişilebilir ve gerçekçi bir taşınmaz değerleme sistemine

kavuşması ve vatandaşların yapacağı bir yatırıma dair her bilgiye bu sistemden ulaşabilmesini sağlayacak uygulamada yapay zekadan da üst düzeyde yararlanılacak. Sistemin işleyişinde vatandaşlar konut almak istedikleri bölgelerdeki değerleri, detaylı bilgi girdiklerinde ise bölgedeki konutun ne kadara satılması gerektiğini yapay zeka desteğiyle görebilecek. Örneğin, yapay zeka destekli sistem bölgenin

arsa değeri, yatırım getirisi, ilandaki evlerin ortalama değeri gibi tüm sorulara yanıt vererek, dolandırılma riskini ortadan kaldıracak. Sistemin geliştirilmesi için özel sektörde devreye girerken, ilk etapta Türklerin yurtdışından satın alacakları gayrimenkullerde yapay zeka değerlemesi çalışılmaya başlandı. Öte yandan yapay zeka ile yapılan ilk değerleme çalışmalarında, İstanbul'da ilan platformlarında satışta olan pek çok konutun değerinin yüzde 30-40 fazlasının ilanda olduğu görüldü.