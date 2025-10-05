Elektronik imzada süre uzatıldı

BİLGİ Teknolojileri ve İletişim Kurumu, elektronik imza sertifikalarının kullanımına ilişkin süreçlerde süre uzatımına gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre 31 Aralık 2025 olan elektronik imza algoritma güvenlik kabul süresi 31 Aralık 2027'ye uzatıldı. Düzenlemeye ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye'de üretilen elektronik imzalarda kullanılan şifreleme algoritmaları Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi (ETSI) standartları çerçevesinde 2027 sonuna kadar güvenli olarak kabul edilerek kullanım süreleri uzatıldı.