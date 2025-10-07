Bakan Göktaş açıkladı: Kadın pilot sayısı 50 kat arttı

Aydın'da, Türk Hava Yolları Flight Academy'deki (TAFA) 130 ve 131'inci filoların Mezuniyet Töreni, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Törenin ardından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte eğitim uçağıyla Aydın semalarında 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştiren Bakan Göktaş, "Aydın'a kadın eli değmiş" sözleriyle kente övgüler yağdırdı.

LİDER KONUMDA

Bakan Göktaş, "Türk Hava Yolları, dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olmanın yanı sıra, kadın pilot oranında da lider konumda. Son 20 yılda kadın pilot sayısını 50 kat artırdı. Dünya genelinde kadın pilot oranı yüzde 5'i bulmazken, Türkiye'de bu oran yüzde 9'a ulaştı" dedi. 2025'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bu adımın Türkiye Yüzyılı vizyonunda dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Aile Yılı ile birlikte ailelerimizi çağın tehlikelerine karşı daha dirençli kılmayı, kadim değerlerimizi yüceltmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

THY'DEN DEV HEDEF

TAFA Genel Müdürü Fatih Ünalan, akademinin büyüme hedeflerine değinerek, "2005'te çıktığımız bu yolculukta bugün 6 merkezde hizmet veriyoruz. 66 uçak, 80 öğretmenle yıl sonunda 350 mezuna ulaşacağız. 2026'da 100'den fazla uçakla dünyanın en büyük 5 uçuş akademisinden biri olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"AYDIN'A KADIN ELİ DEĞMİŞ"

Törenin ardından Bakan Göktaş ve Başkan Özlem Çerçioğlu, THY Eğitim Uçağıyla Aydın semalarında 20 dakikalık bir uçuş yaptı. Aydın'ı havadan izleyen Bakan Göktaş, uçuş sonrası "Çok keyifliydi, gerçekten çok düzenli, çok güzel bir şehir. Hem yatırımları görmüş olduk hem de başkanımızın çalışmalarının yerini tespit ettik. İnşallah buradaki çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Aydın'a kadın eli değmiş" diyerek Çerçioğlu'nun çalışmalarını övdü. Bakan Göktaş, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda "Gazze için sessiz çığlık" açıklamasına katılan Göktaş, daha sonra Aydın Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Göktaş'ın programı, Aydın AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiyle sona erdi.