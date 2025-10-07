Emlak ilanlarında fahiş artışa rekor ceza

Emlak ilanlarındaki fahiş fiyat artışlarına karşı, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla 1416 kişiye 172 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

HÜKÜM ALTINA ALINDI

Bakanlık tarafından mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklandı. Ayrıca emlak işletmelerinin de bu tür artışlara aracılık edemeyeceği hüküm altına alındı. Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizlerle 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edildi. Toplam 256 kişi hakkında 34,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.