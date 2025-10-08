Bakan Uraloğlu: 5G ile dijital hayat daha hızlı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 16 Ekim'de gerçekleştirilecek 5G yetkilendirme ihalesi öncesinde yaptığı açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Örneğin, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak" dedi. Bakan Uraloğlu, yeni dönemle birlikte mobil internet hızlarında, 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. Bu açıdan bakıldığında 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak" diye konuştu.