Bankalardaki mevduat 25 trilyon liraya yaklaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin mevduat bankalarındaki mevduatları eylülün son haftası itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 31,4 artışla 24 trilyon 968 milyar 332 milyon liraya çıkarken, bu mevduatın 14 trilyon 541 milyar 995 milyon lirası gerçek kişilerin hesabında toplandı. Geçen yılın sonunda 18 trilyon 998 milyar 750 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat, 9 aylık dönemde 5 trilyon 969 milyar 582 milyon liralık artış kaydetti. Ticari kuruluşların mevduatı ise yılın 9 ayında yüzde 31,41 artışla 8 trilyon 513 milyar 921 milyon liraya çıktı.