Enflasyonun hedeflerle uyumlu olmasını sağlayacağız

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis'te yaptığı açıklamada, "Atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız. Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı.

KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ

