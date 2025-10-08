ESİAD’dan savunma sanayisine güçlü vizyon

İzmir'de, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından savunma ve havacılık sanayisi temalı "4. Yatırım Zirvesi" gerçekleştirildi. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, bir otelde düzenlenen programın açılışında, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün artırılması için yeni projelerin geliştirilmesi ve yeni pazarlara açılması gerektiğini söyledi. Zorlu, şunları kaydetti: "Zirvemizin ana teması, İzmir ve bölgemiz açısından ayrı anlam taşıyor. Şehrimiz sanayi ve lojistik alanında güçlü merkezlerden biri. Bu konu, yalnızca büyük şirketlerin değil aynı zamanda KOBİ'lerin, startupların ve yan sanayiinin de değer zincirine katılabildiği bir alan açıyor. Öte yandan savunma yatırımlarının sürdürülebilirliği, farklı coğrafyalardaki kümelenmelerden geçiyor. Türkiye'nin yatırım hikayesi geleceğin stratejik sektörleri üzerinden yazılmalı."