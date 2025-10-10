Annelere güvenli doğum sigortası

Doğum sigortası kapsamı, fiyatları ve sunulan avantajlar hakkında bilgi sahibi olmak, anne adaylarının karar sürecini kolaylaştırır. Genel anlamıyla doğum sigortası, gebelik ve doğum sürecine yönelik sağlık giderlerini karşılamaya yardımcı olan bir özel sağlık sigortası türüdür. Temel olarak hamilelik süreci boyunca yapılan rutin kontroller, doğum öncesi ve sonrası muayeneler, tahliller, tetkikler ve doğum masraflarını kapsar.

KAPSAM ALANLARI

Doğum sigortası iki şekilde karşımıza çıkar: tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ve özel sağlık sigortası. SGK'lı bireylerin anlaşmalı özel hastanelerde kullanabileceği tamamlayıcı sağlık sigortaları, genel sağlık güvencesine ek destek sağlarken; özel sağlık sigortası ise daha geniş kapsam sunarak daha fazla hastane ve doktor seçeneği içerir. Doğum sigortası, hamilelik sürecinde annenin ve bebeğin sağlığını güvence altına almayı amaçlayan kapsamlı bir sağlık poliçesidir. Bu sigorta sayesinde gebelik süresince yapılan rutin doktor kontrolleri, ultrason görüntülemeleri, laboratuvar testleri, doğum öncesi ve sonrası muayeneler gibi pek çok hizmet sigorta kapsamında karşılanır. Doğumun normal ya da sezaryen olması fark etmeksizin, doğum işlemi sırasında oluşan tüm masraflar da poliçeye dahil olabilir.

NE ZAMAN YAPTIRMALISINIZ?

DOĞUM sigortası yaptırmayı düşünenlerin en sık karşılaştığı kısıtlama bekleme süresidir. Genellikle sigorta şirketleri, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 9 ila 12 ay arasında bir bekleme süresi uygular. Bu süreden önce hamile kalınması durumunda doğum giderleri sigorta tarafından karşılanmaz. Bu nedenle doğum sigortası yaptırmayı düşünenlerin planlı bir gebelik öncesinde sigorta yaptırmaları önemlidir. Bekleme süresi dolduktan sonra gerçekleşen hamileliklerde doğum sürecine ait tüm giderler sigorta kapsamında olur.

POLİÇEYE DAHİL EDİLEBİLİR

Bazı sigorta şirketleri kapsamı daha da genişleterek emzirme danışmanlığı, psikolojik destek, doğum koçluğu ve yeni doğan tarama testleri gibi ek hizmetleri de poliçeye dahil edebilir. Doğum sonrası bebek muayeneleri ve ilk sağlık kontrolleri de bazı poliçeler kapsamında yer alır. Ancak her sigorta şirketinin teminat kapsamı farklılık gösterebileceği için, sigorta yaptırmadan önce poliçedeki tüm teminat maddelerinin dikkatlice incelenmesi gerekir. Doğum sigortasının kapsamı, tercih edilen sigorta türüne ve sigorta şirketine göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki hizmetleri içerir:

.Kadın doğum uzmanı muayeneleri

.Ultrason ve görüntüleme işlemleri

.Kan ve idrar tahlilleri

.Gebelik takibi ve rutin kontroller

.Normal doğum veya sezaryen doğum masrafları

.Doğum sonrası kontrol muayeneleri

.Yeni doğan bebeğin ilk muayene ve testleri

.Bazı poliçelerde emzirme danışmanlığı, psikolojik destek, doğum koçluğu gibi ek hizmetler de yer alabilir. Bu nedenle sigorta yaptırmadan önce poliçenizin teminat detaylarını mutlaka incelemelisiniz.