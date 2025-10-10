Togg’a Almanya’da büyük ilgi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığının desteği ile bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası), Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, burada önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, "Türkiye'nin ilk yerli otomobil girişimi Togg'un CEO'sundan (Gürcan Karakaş) bir mesaj aldım. Otomobilin icat edildiği ülke olan Almanya'ya ilk parti 100 adet Togg araçları trene bindirilerek ihraç edilmiştir. Yıl sonuna kadar da bine yakın aracın ihraç edileceğini kendisinden öğrendim. Başta Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin hayalinin fikir babası olan Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere tebriklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.