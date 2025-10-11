Migros Aile Kulübü’nden kursiyerlere hediye

Migros Aile Kulübü'nün, Yalova Halk Eğitim Merkezi ve Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlediği Arı Yetiştiriciliği Kursu sona erdi. Programı başarıyla tamamlayan 20 kursiyere Anavarza Bal iş birliğiyle 20 adet arıcılık başlangıç seti hediye edildi. Teslim törenine; Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü İskender Karael , Yalova Tarım ve Orman il Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı katıldı. Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, "Migros mağazalarımızın içlerinde yer alan Aile Kulüplerimiz, bireylerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayan çok yönlü eğitimler sunuyor. Aile Kulüplerimiz aracılığıyla sürdürülebilir tarımı desteklemeye ve yerel üretime katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.