Aydın’da terk edilen maden sahası yeşerdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde yıllarca atıl kalan eski bir maden sahası, çevre dostu bir projeyle zeytin cennetine dönüştürüldü. Firmanın modern tarım teknikleriyle hayata geçirdiği dönüşüm hem tarıma hem doğaya umut oldu. Efeler ilçesi Kuloğulları Mahallesi'nde yer alan ve uzun yıllar önce terk edilen 300 dekarlık maden sahası, bölgeye Memecik cinsi zeytin fidanları dikilerek tarımsal üretim için değerlendirdi. Modern sulama ve bakım teknikleriyle desteklenen proje, çevreye duyarlı tarımın başarılı bir örneği olarak dikkat çekti. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, alanda yetiştirilen zeytinlerin ilk hasadı ve sıkım törenine katıldı. Temiz, "Madencilik nedeniyle tahrip olmuş bir alanın, bugün verimli bir üretim sahasına dönüşmesi çevresel sorumluluğun en güzel örneklerinden biridir" diyerek projeye övgüde bulundu.