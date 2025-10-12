Bergamalı kadınların gelir kapısı: Pekmez

İzmir'in Bergama ilçesindeki kadınlar, Kozak Yaylası'ndaki kızılçam ağaçlarının kozalaklarıyla imece usulü pekmez yapıyor.

Kozak Yaylası'nı kaplayan ve yörede "yeşil deniz" olarak adlandırılan fıstık çamı ormanlarının arasındaki 16 mahalle, çam fıstığı üretimiyle dünyadaki talebin önemli bir kısmını karşılıyor. Yörenin zenginliklerini değerlendiren kadınlar, imece geleneğini yaşatarak kızılçam kozalaklarından pekmez elde ediyor. Yaklaşık 1 saat dinlendirildikten sonra kavanozlara alınan çam kozalağı pekmezi, yurdun dört bir yanından gelen siparişlerle kadınlar için gelir kapısı oluyor. Hisarköy Mahallesi sakinlerinden Serpil Özkan, komşularıyla bir araya gelerek pekmez kaynattıklarını ve birbirlerine yardımcı olduklarını söyledi.