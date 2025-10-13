Altın yeni haftaya yükselişle başladı! 13 Ekim Pazartesi canlı altın fiyatları

Cuma günü altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 404 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üstünde 5 bin 470 lira seviyesinde bulunuyor.





Çeyrek altın 9 bin 350 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 260 liradan satılıyor.



Küresel piyasalardaki belirsizliklerden destek bulan altının onsu ise bugün 4 bin 78,1 dolarla rekor kırdı. Ons altın şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,3 üstünde 4 bin 67 dolarda seyrediyor.