Faruk Aydın: Tariş Pamuk Birliği’ne iftiralar tutmaz

TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Faruk Aydın, son günlerde bazı basın organlarında yer alan iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. İddiaları sert bir dille yalanlayan Aydın, "Birliğimizin hiçbir iş ve işlemi mevzuata aykırı değildir. Gerçek dışı ve iftira niteliğindeki haberlerle kurumumuzun itibarı hedef alınıyor" diye konuştu. Faruk Aydın, 2009 yılından bu yana görevde bulunan yönetimin üretici ve kooperatiflerle birlikte büyük bir emek vererek Birliği güçlü bir yapıya kavuşturduğunu vurguladı. Aydın, bazı haberlerde öne sürülen "zimmet", "usulsüz avans", "hileli seçim" gibi başlıkların tamamen mesnetsiz olduğunu belirterek, "Hiçbir resmi denetim raporunda ya da yargı kararında bu tür iddialar yer almamaktadır. Bakanlığımızın yaptığı kapsamlı denetimlerden tertemiz çıktık. Ayrıca savcılık tarafından verilen 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı, haklılığımızı açıkça ortaya koymuştur" dedi.

'ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ'

AYDIN, Birliğin itibarını zedelemeye çalışanlara karşı savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ifade ederek, "Tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Tariş Pamuk Birliği, dürüstlük ve üretici odaklı yönetim anlayışından asla taviz vermeyecektir" dedi.