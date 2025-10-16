Kadın emeğiyle büyüyen el örgüsü sektörü

TÜRKİYE'DE el örgüsü sektörü, kadın emeğine dayanan gelenek sayesinde sadece bir hobi değil, giderek büyüyen ve küresel ölçekte rekabet eden bir ekonomik güç haline geldi. Dünya genelinde el örgü ipliği pazarının 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 7,2 milyar ABD doları seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bu pazarın 2031 yılına kadar 9,96 milyar dolara ulaşacağını belirten Etrofil El Örgü İplikleri Yönetim Kurulu Başkanı Toygun Batallı, "Son yıllarda dünya genelinde el örgüsüne olan ilgide belirgin bir artış gözlemliyoruz. Amacımız, 2025 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla satışlarımızı yüzde 30 artırmak. Özellikle Almanya, Amerika, Rusya ve İngiltere başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde büyüyen talep sayesinde ihracatını sürekli artırıyoruz" dedi.

'HEDEFİMİZİN ÖTESİNDEYİZ'

Batallı, "Türkiye'nin entegre üretim altyapısı ve lojistik avantajı, teslimat sürelerini kısaltırken, geniş ürün yelpazesi ekonomik ve premium segmentlerde tüketici beklentilerini karşılıyor. Üretim kapasitemiz, renk ve desen çeşitliliğimiz, fiyat-performans dengemiz ve hızlı tedarik avantajımız sayesinde Avrupa'da geniş bir görünürlük elde ettik. İlk 6 aylık performansımız yıl sonu hedeflerimizin de ötesine geçebileceğimizi gösteriyor. Bu doğrultuda ihracatta etkili stratejiler uygulamaya devam ediyoruz" dedi.