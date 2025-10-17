  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi Altında rekorlar zinciri! İşte uzmanlardan 2026 tahminleri...

Altında rekorlar zinciri! İşte uzmanlardan 2026 tahminleri...

Gram altın her geçen gün rekor kırmayı sürdürüyor. Uzmanlar 2026 ortasında gram fiyatlarının 7 bin liraya ulaşacağını öngördü.

CÜNEYT HASÇELİK

Giriş Tarihi: Gazete

Altında rekorlar zinciri! İşte uzmanlardan 2026 tahminleri...

UZMANLAR, gram altının önümüzdeki yıl 6 bin lirayı aşacağını, 2026 ortasında ise 7 bin liraya ulaşabileceğini tahmin ediyor. Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkat çekiyor. 2025 yılı ortalarında gram altın 5 bin lira sınırına yaklaşırken, Ekim ayı itibarıyla fiyatlar 5 bin 550 lira seviyesine ulaştı. Manisa'da uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Ali Çakmak, "Altın fiyatlarında herkes bir düşüş bekliyordu. Ancak ani bir yükseliş yaşandı. Yıl sonunda 5 bin lirayı göreceğini düşünüyorduk ama şu anda gram altın 5 bin 550 liradan satılıyor" dedi. Piyasa uzmanlar aynı zamanda "Bu dönemde en değerli refleks temkinli olmak" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA