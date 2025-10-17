Altında rekorlar zinciri! İşte uzmanlardan 2026 tahminleri...

UZMANLAR, gram altının önümüzdeki yıl 6 bin lirayı aşacağını, 2026 ortasında ise 7 bin liraya ulaşabileceğini tahmin ediyor. Vatandaşın en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkat çekiyor. 2025 yılı ortalarında gram altın 5 bin lira sınırına yaklaşırken, Ekim ayı itibarıyla fiyatlar 5 bin 550 lira seviyesine ulaştı. Manisa'da uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Ali Çakmak, "Altın fiyatlarında herkes bir düşüş bekliyordu. Ancak ani bir yükseliş yaşandı. Yıl sonunda 5 bin lirayı göreceğini düşünüyorduk ama şu anda gram altın 5 bin 550 liradan satılıyor" dedi. Piyasa uzmanlar aynı zamanda "Bu dönemde en değerli refleks temkinli olmak" ifadelerini kullandı.