Denizlerin prensi ‘lüfer’ 900 liradan tezgahta

Av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. 2025-2026 su ürünleri av sezonu açılışıyla birlikte 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, gırgır tekneleriyle denize açıldı. Çanakkale'de Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç ise bu sene lüfer balığının ağlarda bollukta olduğunu söyledi. Bu sene balıklarda bolluk olduğunu söyleyen balıkçı Tunç, "Bu sene en çok revaçta olan balık şu anda son bir haftadan beri Lüfer'de bir bolluk yaşıyoruz. Lüfer'in bolluğu var. Onun yanında Çanakkale'mizin meşhur sardalyası. Diğer çeşitliliklerde de yani bütün balıklarda bolluk var diyebiliriz. Lüfer balığımız düştü, kilosu 850 lira. 900 liraya lüfer sattık, iri boyları 1000 liraya sattık" diye konuştu.