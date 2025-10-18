Madde bağımlılığı tedavisi SGK kapsamına girdi

SGK, madde bağımlılarının ayakta ve yatarak rehabilitasyon tedavilerini geri ödeme kapsamına aldı ve nadir hastalık ilaçları ile kalça protezlerinde düzenlemeler yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), madde bağımlısı bireylerin arındırma süreci sonrası ayakta ve yatarak aldıkları tıbbi rehabilitasyon işlemlerini geri ödeme kapsamına aldı. Bu düzenleme, SGK'nın "Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ve "Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları" ile Resmî Gazete'de yayımlandı. Tebliğle, nadir hastalıklarda kullanılan "ekulizumab" etkin maddeli iki ilacın geri ödemesinin devamı sağlanırken, aynı etkin maddeli bir ilaç da listeye eklendi. Ayrıca bazı kalça protezlerinin geri ödeme yaş sınırı 65'ten 75'e yükseltildi.