Manisa’ya 58 milyarlık kamu yatırımı yapıldı

MANISA'DAKI yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan 2025 yılı İl Koordinasyon Kurulu IV. Toplantısı Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirildi. Manisa'da toplam değeri 58 milyar 408 milyon lira olan 380 kamu yatırım projesinin yürütüldüğü açıklandı. Vali Vahdettin Özkan, "Ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Manisa'ya katkı sağlamak, Manisa'nın mevcut potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, şehrimize kalıcı yatırımlar kazandırmak için tüm kamu kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.