Milyonlarca çalışanın gözü açıklanacak rakamlarda! Zam oranı için ilk ipucu geldi: Asgari ücrette bütçe detayı

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonların gözü asgari ücret artışına çevrildi. Bu konuda birçok hesaplama yapılırken enflasyon oranları en önemli veriyi oluşturacak.

Bu arada Hükümet 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ni TBMM'ye sundu. Bütçe kanun teklifinde yer alan bir detay 2026 yılı asgari ücret için önemli bir ipucunu da verdi. Peki o oran yüzde kaç oldu? Hangi veri asgari ücreti etkileyecek? İşte detaylar...

Asgari ücret nasıl tespit ediliyor?

Milyonlarca işçiyi doğrudan etkileyen ama birçok ödeme ve borçlanmanın parametresini oluşturan asgari ücret her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor.

Komisyon işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşuyor. İşçi ve işveren temsilcileri rakam üzerinde müzakere ederken hükümet temsilcileri de hakemlik yapıyor.

Yeni asgari ücret için tahminler neler?

Geçtiğimiz yıllardaki belirlenen asgari ücret artışlarına bakıldığında en önemli referansın enflasyon olduğu görülüyor.

Artış oranları enflasyon rakamlarıyla uyumlu olurken bazı yıllarda 5-10 puan üzerinde gerçekleşiyor. Bu yıl Orta Vadeli Program'da yıl sonu enflasyonu yüzde 28.5 olarak belirlendi. Bu oranın en önemli veri olması bekleniyor.

Artış tahminlerine göre asgari ücret kaç lira olacak?

Enflasyon oranlarına göre artış yapıldığında yüzde 28.5'lik artışta brüt asgari ücret 33 bin 417 TL, net asgari ücret ise 28 bin 403 TL olarak hesaplanıyor.

Bu oranın üzerinde örneğin yüzde 30 artış olursa bu kez brüt ücret 33 bin 807 TL, net ücret ise 28 bin 736 TL'ye ulaşıyor. Yüzde 35'lik bir artışta ise brüt ücret 35 bin 107 TL, net ücret ise 29 bin 841 TL'yi buluyor.

Bütçe kanununda nasıl bir ipucu bulunuyor?

Bilindiği gibi bir süredir asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor. Bunun dışında tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısımdan da vergi alınmıyor.

Hükümet bütçeye bu vergi istisnasını karşılamak için bir kaynak ayırıyor. Bu yıl bütçede asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi istisnası yoluyla 2026'da tüm çalışanların gelirlerine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağladıklarını dile getirdi. Bu tutar 2025 yılı bütçesinde yaklaşık 853 milyar lira seviyesindeydi.

Destekteki bu artış ne anlama geliyor?

Vergi istisnası desteği asgari ücrete göre hesaplanıyor. Dolayısıyla artış asgari ücretteki artışa göre tahmini olarak belirleniyor. Bakıldığında artış oranının yüzde 28 olduğu görülüyor.

Buradaki öngörü asgari ücretteki artışında benzer oranda olacağı yönünde. Yıl sonu enflasyon tahmininin de yüzde 28.5 olduğu düşünülürse bununla da uyumlu bir artış görülüyor.

Bu oran asgari ücretin yüzde 28 oranında artacağını gösterir mi?

Hayır. Asgari ücreti komisyon belirliyor. Ancak bütçedeki bu oran artış oranının yüzde 28'ler civarında olabileceği tahminini gösteriyor. Sonuçta komisyon daha aşağıda ya da daha yukarıda bir artışa karar verebilir.

Daha önceki bütçede destek ne kadar artmıştı?

Geçtiğimiz yıl hazırlanan bütçede de asgari ücrete vergi desteği artışı yansıtılmıştı. Bu oran 2024 yılı bütçesine göre 2025 yılı bütçesinde yüzde 25 olarak yer almıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 artırılmasına karar verdi. Böylece vergi istisnası destek artışından 5 puan daha yüksek bir artış sağlandı.