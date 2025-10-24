Türkiye zeytinyağı üretiminde 2. sırada

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve taleplerin ele alındığı sektör toplantısı, Aydın Ticaret Borsası (ATB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi ÇONDUR, Türkiye'nin dünya zeytinyağı üretiminde ikinci sırada yer

aldığını, Aydın'ın ise Türkiye genelinde üçüncü sırada bulunduğunu belirtti. Çondur, "Zeytin ve zeytinyağı üretimi ülkemizin en önemli tarımsal

faaliyetlerinden biridir. 2024 yılında ülkemizde üretilen 1 milyon 166 bin ton sofralık zeytinin 152 bin tonunu Aydın karşıladı" dedi. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan ise 2025-2026 sezonunda 2 milyon 450 bin ton zeytin rekoltesi beklediklerini söyledi. Tan, "Geçen yılki rakamdan tam yüzde 35 azalmayla toplam 2 milyon 450 bin ton zeytin üretimi gerçekleşmesi beklenmektedir" dedi.