Atık yağda bumerang etkisi! İnsan sağlığını tehlikeye atıyor

Atık bitkisel yağları lavabo giderine dökünce hiçbir yere gitmiyor. 'Bumerang' etkisi gibi dönüp dolaşıp yine toplum sağlığını vuruyor. Ev hanımlarının, büyük çoğunluğunun lavabolardan gidere dökerek kurtuldukları yağlar, küresel ölçekte çevre felaketlerine yol açıyor. 1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu yani 15 kişinin bir yılda alması gereken suyu içilmez hale getirebiliyor.

OKSİJENİ ENGELLİYOR

Büyüyen tehdit sonrası ülkemizde de "Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" gereğince 2008 yılından itibaren hanelerden bitkisel atık yağların toplanmasına başlandı. Sivil toplum örgütleri ve belediyeler tarafından ardı ardına kampanyalar düzenlendi. Kullanılmış bitkisel yağların, atık su kirliliğinin yüzde 25'ini oluşturduğunu belirten uzmanlar ise "Bu çok ciddi bir oran. Atık yağların kalorileri çok yüksektir. Kanalizasyona döküldükleri zaman su yüzeyini kaplar ve bu su sistemine zarar verir, güneş ışığını engeller ve havadan suya oksijen transferini önler. Denize, akarsuya ve göle ulaşan atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar verir. Toplu ölümlere yol açar" şeklinde görüş bildirdi. Atık yağların toprağa dökülmesi veya bir şekilde toprağa ulaşması, toprağın yapısının bozulmasına ve veriminin kaybolmasına neden olur. Kirlenmiş bir toprağı temizlemek oldukça maliyetli ve zor bir işlemdir. 40-50 santimetrelik bir toprak tabakasının oluşabilmesi için en az 20-25 bin yıllık bir sürenin geçmesi gerektiğini unutmamak lazım.

KANSER RİSKİ VAR

Kızartmalık yağlar, tekrar tekrar kullanıldığında kanserojen olma özelliği taşır ve sağlığımızı tehlikeye atar. Kızartmalık yağlar tekrar kullanılmamalıdır. Benzer atıklar, çevreci tesislere gönderilmelidir.