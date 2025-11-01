Gençlere yönelik finans okulları açılacak

TÜRKIYE'DE gençlerin ve çocukların tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla sosyal medya dahil olmak üzere iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacak. Finansal Gelecek Atölyeleri Projesi kapsamında 18-25 yaş gençlere yönelik ülke genelinde finansal okuryazarlık çalıştayları düzenlenecek. Erken çocukluk dönemine yönelik finansal okuryazarlık eğitimleri verilecek. Finansal bilginin tabana yayılmasına katkı sağlamak amacıyla Finans Akademisi ile Sermaye Piyasaları ve Finans Lisesi kurulacak.