KOBİ’ler derecelendirme sistemiyle puanlanacak

KOBİ'LERIN finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla işletmeleri puanlayacak ulusal KOBİ Derecelendirme Sistemi devreye alınacak. KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla sektör paydaşlarından elde edilen veriler kullanılarak, işletmeleri puanlayacak ulusal KOBİ Derecelendirme Sistemi kurulacak. KOBİ'lerin ihracatının gelecek yıl 100 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Buna göre, yıl sonunda 95,8 milyar doları bulacağı tahmin edilen KOBİ'lerin ihracatının, gelecek yıl yaklaşık yüzde 3,2 artışla 98,7 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor.