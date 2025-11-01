Plastik poşetten 3 milyon ton atık geri dönüştürüldü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulamayla 2,6 milyon ton plastik atığın oluşumu engellendi ve yaklaşık 20 milyar lira tasarruf edildi. Sıfır Atık Projesi kapsamında Haziran 2017-Eylül 2025 döneminde 205 bin bina ve yerleşkede sıfır atık yönetim sisteminin uygulanmasına başlandı. Sıfır atık uygulamasının başladığı 2017'den 2024 sonuna kadar 32,5 milyon ton kağıt-karton, 9,1 milyon ton plastik, 3,1 milyon ton cam, 6,4 milyon ton metal ve 23,4 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere yaklaşık 74,5 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye dönüşü sağlandı.