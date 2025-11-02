Gram altın için Kasım ayı tahmini! İslam Memiş yatırımcıya ikinci fırsatı açıkladı

Trump-Xi görüşmesi ve Fed'in faiz kararı sonrasında dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları, Powell'ın Aralık ayı faiz kararına yönelik 'belirsizlik' vurgusuyla haftayı gerilimle kapattı. Sarı metalde kayıp yüzde 3'e yaklaştı. Ons altın, 4.000 dolar kritik seviyede haftayı noktalarken, gram altın ise 5.400 TL'nin üzerinde işlem gördü.
Finans Analisti İslam Memiş, A Haber'e yaptığı açıklama ile manipülasyonun sona erdiğini vurgulayarak altın fiyatları için beklentisini açıkladı.
ALTINDA BALON PATLADI
İslam Memiş'in açıklamalarının satır başları şu şekilde...
"Bu hafta altın fiyatlarında sert düşüşler olduğunu gözlemledik. Özellikle salı günü gram altın yurt içi piyasalarda 5.557 lira seviyesine kadar, ons altın 3.885 dolar seviyesine kadar geriledi. Çarşamba akşamı Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vardı. Fed, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Tekrar 4.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz şu an itibarıyla. Kapalıçarşı piyasasında gram altın şu anda 5.694 lira. Geçen haftaya kıyasla yine düşük kalmaya devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.025 dolar seviyesinde.
ALTINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?
"Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın TL fiyatında 5.500 lira seviyesi yine destek konumunda... Düşüşleri de bir alım fırsatı olarak görmekte fayda var.
Şimdi Kasım ayı içerisinde bu alımları bitirmek gerektiğini şahsen düşünüyorum. Kasım ayı içinde beklediğimiz o düşüşlerle birlikte tekrar altın yatırımcısı uzun vadede bekleyebilir.
ELİNDE ALTINI OLANA "PANİK YAPMA BEKLE" UYARISI
Elinde altın bulunduran yatırımcısına da, eğer iki hafta önceki yükselişleri kaçırmışsanız bekleyin, panik yapmayın. Tekrar Ocak ayı itibarıyla yükselişler bekliyoruz."
GÜMÜŞTE BEKLENTİLER NE?
Gümüşün gram fiyatı ve ons fiyatı altın gibi geriledi. Ama yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. 2025 yılının şampiyonu gümüş. 2026 yılının yeni şampiyonu gümüş olarak bekliyoruz... Gümüş almak isteyen yatırımcısı, 2026 yılında ons tarafta 75 dolar, gram tarafında 100-120 lira aralığını takip edebilir. Yine gümüşün ons ve gram fiyatı 2026 yılında altını tahtından edebilir diye düşünüyorum."