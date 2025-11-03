Asgari ücrette maraton başlayacak

İŞÇİLERİN TALEBİ 45 BİN

Toplantı için geri sayım sürerken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir açıklama yaptı. Çerkezoğlu, 2026 yılı için asgari ücretin en az 45 bin TL olması gerektiğini belirterek hükümete ve işverenlere toplu pazarlık süreci çağrısı yaptı. Türk-İş'in son verilerine göre yoksulluk sınırının 92 bin 547 TL olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, "Bir evde iki kişi çalıştığında bile bu rakam aşılmıyor. Bu nedenle 2026 asgari ücretinin 45 bin TL'nin altında olmaması gerekir" ifadelerini kullandı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından TÜRK-İŞ, aralık ayında görüşmeleri başlayacak asgari ücreti gündemine aldı. Bu kapsamda, TÜRKİŞ Yönetim Kurulu çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere bugün toplanacak. Ardından, yarın da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki gündem başlıklarını ele almak için bir araya gelecek. Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından üç ay aradan sonra toplanacak olan Kurul'da, TÜRKİŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararıyla ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.