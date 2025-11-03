Asgari ücrette maraton başlayacak

Ülkemizde pek çok sektörü ve milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için kritik tarih belli oldu. Aralık ayında toplanacak Asgari Tespit Komisyonu öncesi TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, durum değerlendirmesi yapmak için yarın toplanacak.
İŞÇİLERİN TALEBİ 45 BİN
Toplantı için geri sayım sürerken, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu bir açıklama yaptı. Çerkezoğlu, 2026 yılı için asgari ücretin en az 45 bin TL olması gerektiğini belirterek hükümete ve işverenlere toplu pazarlık süreci çağrısı yaptı. Türk-İş'in son verilerine göre yoksulluk sınırının 92 bin 547 TL olduğunu hatırlatan Çerkezoğlu, "Bir evde iki kişi çalıştığında bile bu rakam aşılmıyor. Bu nedenle 2026 asgari ücretinin 45 bin TL'nin altında olmaması gerekir" ifadelerini kullandı. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından TÜRK-İŞ, aralık ayında görüşmeleri başlayacak asgari ücreti gündemine aldı. Bu kapsamda, TÜRKİŞ Yönetim Kurulu çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere bugün toplanacak. Ardından, yarın da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki gündem başlıklarını ele almak için bir araya gelecek. Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından üç ay aradan sonra toplanacak olan Kurul'da, TÜRKİŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararıyla ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.
MASADAKİ RAKAMLAR
2026 asgari ücret artışında en önemli belirleyici unsur, enflasyon oranı olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi, 2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'u aşabileceğini gösteriyor. Eylül ayında açıklanan yüzde 3.23'lük aylık enflasyon da beklentilerin üzerinde gelmişti. Bu durum, yeni yılda yapılacak zammın oranının değişip değişmeyeceği sorusunu gündeme getirdi. 2026 yılı asgari ücretiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ekonomi çevrelerinde farklı senaryolar ve tahminler konuşuluyor. Şu anda yürürlükte olan net asgari ücret 22.104,67 TL seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlara göre, önümüzdeki yıl için yapılacak zam oranı enflasyon ve ekonomik dengelere bağlı olarak değişebilir. Bazı tahminler yüzde 20 civarında bir artışın gerçekleşebileceğini ve bu durumda yeni asgari ücretin yaklaşık 26.500 TL olabileceğini öne sürüyor.
Yüzde 25'lik bir artış senaryosunda bu rakamın 27.600 TL'ye çıkabileceği ifade ediliyor. Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28.5'lik enflasyon oranı baz alınırsa, asgari ücretin 28.400 TL civarına ulaşması bekleniyor.