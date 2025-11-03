Aydın’ın genç mucitleri sektörün kapısını aralayacak

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
KAZIM YÖRÜKCE

Aydın'da geleceğin mühendisleri, teknoloji girişimcileri ve liderleri yetişiyor. Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 3 yıllık eğitimlerini tamamlayan 59 öğrenci, büyük bir coşku ile mezuniyet sevinci yaşadı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, törende yaptığı açıklamada, "81 ilde eş zamanlı düzenlenen tören kapsamında gerçekleştirilen programa biz de katılım sağladık. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Deneyap Teknoloji Atölyesi, Türkiye genelinde gençlere teknoloji ve inovasyon alanında kapı aralamayı sürdürüyor.

