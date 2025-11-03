  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Kritik teknoloji dış satımında dikkat çekici artış yaşandı

Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün üretimini kapsayan "kritik teknoloji" ihracatı ocak-eylül döneminde 80.7 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53.1 milyar dolar iken 2017'de 60.1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77.4 milyar dolar bandına çıkarken 2022'de 88.7 milyar dolar oldu. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2023'te 97.3 milyar dolar, geçen yıl ise 101.1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

