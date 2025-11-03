TÜRKPATENT’e rekor başvuru

TÜRKPATENT verilerinden yapılan derlemeye göre ocak-eylül döneminde sınai mülkiyet haklarına ilişkin başvurularda dikkat çekici artış yaşandı. Bu kapsamda, söz konusu dönemde yerli patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,56 artarak 4 bin 978'den 5 bin 952'ye yükseldi. Aynı dönemde yerli faydalı model başvurularında da artış görüldü. Söz konusu başvurular yüzde 27,1 artışla 1999'dan 2 bin 540'a ulaştı. Ocak-eylül döneminde 115 bin 194 yerli marka ve 25 bin 760 yerli tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Tescil verilerine bakıldığında, 2 bin 320 yerli patent, 1324 yerli faydalı model, 79 bin 806 marka ve 26 bin 930 tasarım tescili yapıldı.

COĞRAFİ İŞARET ARTTI

İllere göre dağılımda, yerli patent ve marka başvurularında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üçte yer aldı. Faydalı model başvurularında İstanbul, Ankara ve Bursa öne çıkarken tasarım başvurularında İstanbul, Bursa ve Gaziantep ilk üçte sıralandı. Coğrafi işaretlerde 144 başvuruyla Antalya ilk sırayı alırken Afyonkarahisar 21 başvuruyla ikinci oldu, Erzurum ve Hatay 13'er başvuruyla üçüncü sırayı paylaştı.