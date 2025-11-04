Enflasyon açıklandı, maaş ve kira artış oranları belli oldu: Gözler maaş zamlarında

YIL SONUNDA NE OLACAK?

Memurlar ve memur emeklileri açısından bakıldığında 4 aylık verilere göre 5 puanlık enflasyon farkı oluştu. Yüzde 11'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte memurlar ve memur emeklilerinin 4 aylık artışları yüzde 16.55'e ulaştı. Ekonomistlerle yapılan anketlerde 2025 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 31.77 ile yüzde 31.99 aralığında yer alıyor. Bu tahminlere göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.94 ile yüzde 13.13 aralığında bekleniyor. Merkez Bankası da 2025 yıl sonunu enflasyonunun yüzde 25-29 aralığında olacağını tahmin ettiğini açıklamıştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 7 Kasım Cuma günü bu yılın son Enflasyon Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Gözler bu toplantıya çevrilmiş durumda. Bu toplantıda yapılacak açıklamalar dikkatlice takip edilecek. Yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni hesaplamalar da yapılabilecek. Öte yandan Eğer Merkez Bankası anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse yıl sonuna kadar 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 12,94 olacak. Memur ve memur emeklilerine yansıtılacak enflasyon farkı ise yüzde 7,56 oluyor. Bu enflasyon farkına yüzde 11 toplu sözleşme zammı da eklenince memur zammı yüzde 19.39'a kadar çıkıyor.