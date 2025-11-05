Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ, yönetmelik değişmezse Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını açıkladı. Türk-İş Başkanlar Kurulu toplantısı, Türk-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantının ardından açıklama yaptı. Atalay, asgari ücretin artık yalnızca düşük gelirli kesimi değil, ülke genelindeki milyonlarca çalışanı doğrudan etkilediğini söyleyerek, "10 yıl önce asgari ücreti bu kadar konuşmuyorduk, çünkü o zaman ülkenin yüzde 17'sini ilgilendiriyordu. Bugün ise doğrudan ya da dolaylı olarak yüzde 45'ini ilgilendiriyor. Asgari ücret geçim ücreti haline geldi. Bu yönetmelik değişmezse biz komisyona Türk-İş olarak bir daha üye vermeyeceğiz, masada yer almayacağız" dedi.

'DEĞİŞMEZSE KATILMAYACAĞIZ'

Atalay, 2024 yılında açıklanan 22 bin liralık asgari ücret kararına Türk-İş'in imza atmadığını hatırlatarak, "Biz o masada yoktuk. Çünkü görüşmeler adil yürütülmedi. Ne işveren rakam söyledi ne hükümet. Bizi çağırdılar; ama son anda rakam açıklandı. Bu nedenle yönetmeliğin anti demokratik olduğunu ifade ettik. Değişmezse bir daha katılmayacağız. Asgari ücret yalnızca maaş değil, birçok kalemi etkiliyor. SSK priminden, işsizlik maaşına kadar 9 farklı kalem asgari ücret bağlantılı. Bu kadar önemli bir konuda işçinin söz hakkı yok. 29 kez toplanan komisyonda sadece 6'sında işçi tarafının kararı geçmiş. 21 kez işveren ve hükümet birlikte karar almış. Bu nasıl adalet?" ifadelerini kullandı.