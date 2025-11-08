Fethiye’de iyilik pazarı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde her ayın ilk haftası Perşembe günü kurulan ve bir birinden farklı ürünlerin satışa sunulduğu ikinci el eşya pazarının geliri Tıp öğrencilerine burs oluyor. Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) öncülüğünde düzenlenen ikinci el eşya pazarında açılan 300'e yakın stantta, 5 TL ile 500 TL arasında her yaşa uygun kadın, erkek, çocuk giysilerin yanı sıra kullanılmış ev eşyaları da alıcı buluyor. Geçimini pazardan sağlayan Çetin Aygan, nenesinden kalma 100 yıllık kıl kilimi de satmak için pazara getirdiğini belirterek, "Bu hatıra kıl kilimin fiyatı bin TL ama 750 TL'ye almak isteyene de vereceğim" dedi.