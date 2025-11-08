Lösemi tedavisinde kullanılan 77 ilaç geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda, çocukların yüzündeki tatlı bir gülümsemenin dünyalara bedel olduğunu söyledi. Işıkhan, "Çocuklarımızın tedavisinde kullanılan 77 ilaç geri ödeme listesinde bulunmakta olup, bedelleri SGK tarafından karşılanmaktadır. Radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri ile organ doku ve kök hücre nakillerine ilişkin sağlık hizmetlerinden hiçbir ilave ücret alınamaz" ifadelerini kullandı.