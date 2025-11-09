2026’da 132 milyar TL devlet katkısı ödenecek

BES ile ilgili devlet katkısında değişiklik öngören yasa tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında BES'te devlet katkısının detayları da ortaya çıktı. 2026 yılında, BES'te, 132 milyar TL'lik ödenek ihtiyacı olacak. Komisyonda yapılan görüşmelere göre, 2021 yılından bu yana 138 milyar TL devlet katkısı ödendi. 2025 yılı Eylül sonu itibariyle 55 milyar liralık bir ödeme yapıldı ve yılsonunda devlet katkısı ödemesi 75 milyar liraya çıkacak. TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, Komisyonda yaptığı bilgilendirmede devlet katkısı ile ilgili şunları söyledi: "132 milyar etki analizini değerlendirdiğimizde bizim bulgularımız yüzde 58 civarında devlet katkısının ayrılma veya başka nedenlerle tekrar Hazineye geri döndüğü yönünde."