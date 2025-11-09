Dev projelerle Türkiye’nin ulaşım ağı genişliyor

2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, modlar arası ve çok modlu taşımacılık uygulamalarının geliştirilmesi güvenli, erişilebilir, bütüncül, çevre dostu ve düşük maliyetli bir ulaştırma sisteminin tesis edilmesi, rekabetçi üretim ve ihracatı destekleyen altyapının oluşturulması sağlanarak Türkiye'nin ulaştırma ve lojistikte bölgesel bir üs olma potansiyelinden azami düzeyde faydalanılması hedefleniyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretimine yönelik üniversite işbirlikleri artırılarak bu yakıtların AR-GE ve üretimine ilişkin yol haritası belirlenecek.