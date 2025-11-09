Emeklilik sistemi uzun vadeli olacak

Türkiye özel emeklilik alanında 2003'ten bu yana çok ciddi mesafe kat etti. Konuyla ilgili olarak sigorta uzmanları "Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 22 yılda güven veren, dayanıklı ve kapsayıcı bir yapı haline geldi. Bugün 18 milyona yaklaşan katılımcısı ve hızla büyüyen fon hacmiyle, Türkiye ekonomisinin en önemli uzun vadeli tasarruf kaynaklarından biri konumunda" dedi.

YENİ BİR AŞAMA

BES'in 2013'te başlatılan Devlet Katkısı uygulamasıyla genişledi, 2017'de devreye giren otomatik katılım sistemiyle çalışan tasarruflarının güçlendi ve 2021'de 18 yaş altı katılımcılara açılarak finansal okuryazarlık bilincinin çocuk yaşta gelişmeye başladı. Türkiye'nin şimdi yeni bir aşamaya hazırlandığını belirten uzmanlar, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında şu bilgileri veriyor: "Artık emeklilik sistemini daha sürdürülebilir, adil ve uzun vadeli bir yapıya taşıyoruz. TES, hem kamu hem özel sektör hem de çalışanlar arasında dengeli bir sorumluluk paylaşımı getirecek. Yeni sistemle katılımcı sayısının 20 milyonu aşması, fon büyüklüğünün ise GSYH'nin yüzde 10'una ulaşması hedefleniyor. Bu model hem bireysel refahı artıracak hem de makroekonomik istikrarı destekleyecek."