Bakan Bayraktar açıkladı: 23 yılda 81 il doğalgaza kavuştu

Bakan Bayraktar, "Sadece 2025 yılında 15 bin 600 kilometre doğal gaz dağıtım ve iletim hattı inşa ettik. Böylece, son bir yılda 51 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağladık ve konut abone sayısı da yaklaşık 1 milyon arttı" dedi.

Doğalgaz ile vatandaşlara sadece bir enerji kaynağı değil, yaşam konforu ve yüksek hava kalitesi de sağladıklarını vurgulayan Bayraktar, "Gerçekleştirdiğimiz doğalgaz dönüşümü sayesinde yıllık 34 milyon ton karbon emisyonunu engelliyoruz. Ayrıca, kükürt kaynaklı kirlilik oluşumunu da önlüyoruz" ifadelerini kullandı. Yerli doğalgazın ekonomiye kazandırılması için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bakan Bayraktar, "Türkiye'de halihazırda 4 milyon hane, yerli doğalgazımızı kullanıyor. 2028'de bunu 4 katına çıkararak 16 milyon hanenin yerli doğalgazımızı kullanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

