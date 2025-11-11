Bakan Uraloğlu: ‘Ulaştırma ve haberleşmeye 300 milyar dolar yatırım yaptık’

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Trans- MEA 2025 Forumu ve Fuarı kapsamında Sanayi Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması Paneli'nde konuştu. Bakan Uraloğlu, ulaştırma ve lojistik alanlarının ülkelerin sadece ekonomik büyümesine değil siyasi ilişkilerinin de gelişmesine katkı sağladığını belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaştırma vizyonunu ve çalışmalarını katılımcılara anlattı. Türkiye'nin bulunduğu konum itibarıyla Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bağlantılarını sağlayan bir konumda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, ülkenin bu anlamda önemli bir lojistik konuma sahip olduğunu da sözlerine ekledi. Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım yaptık" dedi. 'ÜÇ

DENİZ GİRİŞİMİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

AVRUPA ve Asya'yı birbirine karayolu ve demiryolu yapılarıyla bağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, tarihte de ticaretin doğu-batı ekseninde geliştiğine dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, "Hiçbir ülke kendi kendine yeterli değildir. Doğu-Batı ekseninin mutlaka Kuzey-Güney akslarında da desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da Orta Koridor'un merkezinde yer alan Türkiye olarak aynı zamanda kuzeyden ve güneyden de bağlantıları sağlayacak hem Kalkınma Yolu Projesi'ni hem de stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi'ni geliştirmek için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.