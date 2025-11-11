Doğal gazda Türkiye haritası tamamlandı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin doğal gaz altyapısını genişletme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bayraktar, 2002 yılında sadece 5 ilde bulunan doğal gazın bugün 81 ilin tamamına, 950 yerleşim yerine ve 22 milyon aboneye ulaştırıldığını, son bir yıl içerisinde 51 yeni yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlandığını ve Türkiye genelinde konut abonesi sayısının yaklaşık 1 milyon arttığını kaydetti.

81 İLİN TAMAMINA ULAŞTI

BAKAN Bayraktar'ın, doğal gaz erişimine ilişkin paylaşımında kullandığı grafikteki bilgiler, Türkiye'nin doğal gaz altyapısında son 23 yılda yaşanan dönüşümünü ve ülkenin enerji vizyonunu gözler önüne seriyor. Buna göre, 2002 yılında sadece 5 il ve 57 yerleşim yerinde kullanılan doğal gaz, 2025 yılı itibarıyla 81 ilin tamamı ve 950 yerleşim yerine ulaştı. Bu süreçte doğal gaza erişebilen nüfus 16.5 milyondan 73 milyona yükseldi. 2002 yılında nüfusun yalnızca yüzde 24'ünü oluşturan 16.5 milyon kişi doğal gaz imkanından faydalanırken, 2025 yılında bu rakamın 73 milyona ulaşarak nüfusun yüzde 85'ini kapsıyor. Bu büyük dönüşüm, abone sayılarına da yansıdı. 2002'de 1.3 milyon olan doğal gaz abonesi sayısı, 2025'te 17 katlık bir artışla 22 milyona ulaştı. Bu artış, Türkiye'nin enerji altyapısına yapılan yatırımların ve vatandaşların hayat kalitesini artırma hedefinin bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.